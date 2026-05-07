Побиття військового перед строєм: нападникові вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцеві, який жорстоко побив іншого бійця просто перед строєм. За даними слідства, нападник намагався силою встановити власні «правила» серед особового складу.

Про це повідомляє ДБР.

Інцидент стався 1 травня під час шикування військових, яке підозрюваний організував з власної ініціативи. Він вивів зі строю військового, до якого мав особисту неприязнь, і почав його бити на очах у побратимів.

У ДБР заявили, що підозрюваний попри найнижче військове звання та відсутність відповідного статусу намагався нав’язати іншим військовим власні порядки та вимагав беззаперечного підкорення своїм вказівкам.

За версією слідства, показове шикування він влаштував спеціально, щоб продемонструвати, що буде з тими, хто відмовиться його слухати.

Під час побиття потерпілий зазнав численних ударів і знепритомнів. Після цього нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовий отямився, побиття продовжилося.

Також, за інформацією ДБР, один із присутніх військових отримав наказ знімати все на телефон.

Нагадаємо, що після появи в Мережі відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ ДБР розпочало кримінальне провадження. Після інциденту в бригаді призначили службову перевірку. За даними прокуратури, постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями, де йому надали необхідну медичну допомогу. У Військовій службі правопорядку уточнили, що його стан оцінюється як задовільний, а родичів уже поінформували про ситуацію.

