587
2 хв

Побив чоловіка під час мобілізації: у Тернополі посадовця ТЦК оштрафували та відправили на фронт

У Тернополі посадовця ТЦК оштрафували на 34 тисячі гривень за перевищення повноважень під час мобілізації.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

У Тернополі притягнули до адміністративної відповідальності посадовця ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Його оштрафували на 34 тисячі гривень та відправили на фронт.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Деталі

Як встановило слідство, інцидент стався під час проведення мобілізації в обласному центрі. Один із працівників ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, без законних підстав обмежив права та свободи громадянина.

За даними прокуратури, посадовець застосував фізичну силу, силоміць утримуючи чоловіка, а також вживав нецензурну лексику й образи, які принижували честь та гідність людини. Протиправні дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили факт порушень.

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону склали щодо військовослужбовця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд оперативно розглянув матеріали справи, визнав посадовця винним та призначив штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Окрім цього, військовослужбовця було переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

У прокуратурі наголосили, що мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Раніше йшлося про те, що у Тернопільській області стався конфлікт між особами у військовій формі та цивільними громадянами. Відео оприлюднили у Мережі.

«За даним фактом буде проведено всебічну перевірку з метою встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям кожного з учасників та ухвалено рішення у межах чинного законодавства», — обіцяли у ТЦК.

