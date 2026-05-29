Побив і одягнув на голову пакет: моторошні деталі вбивства та зґвалтування 11-річного хлопчика в Дніпрі

Суд Дніпра взяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 11-хлопчика / © Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід 40-річному чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 11-річого хлопчика. Слідство розкрило жахливі подробиці злочину, за який фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та застосував щодо 40-річного підозрюваного найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Кваліфікація дій фігуранта включає умисне вбивство малолітнього, поєднане зі зґвалтуванням, скоєне особою, яка вже мала судимість за аналогічний злочин, а також вчинення дій сексуального характеру.

За даними слідства, 27 травня у покинутому будинку підозрюваний вдарив хлопчика кулаком в обличчя, щоб дитина не чинила опір. Коли підліток впав, чоловік зв’язав йому руки, зґвалтував та задушив, надягнувши на голову поліетиленовий пакет.

За попередніми даними, хлопчик поверхнево знав зловмисника — вони зустрічалися лише кілька разів раніше.

За скоєне чоловікові загрожує найвища міра покарання — довічне ув’язнення.

Варто додати, що підозрюваний раніше вже відбував покарання за подібні злочини. Зокрема, 2010 року вироком суду його визнано винним у:

закінченому замаху на злочин;

умисному вбивстві малолітньої дитини з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, вчиненому особою, яка раніше скоїла умисне вбивство;

зґвалтуванні, що спричинило особливо тяжкі наслідки, або зґвалтуванні малолітньої чи малолітнього;

насильницькому задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки, або вчинене щодо малолітньої чи малолітнього.

Що відомо про зґвалтування і вбивство 11-річного хлопчика у Дніпрі?

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі поліція затримала 40-річного раніше судимого чоловіка за жорстоке вбивство 11-річного хлопчика, якого розшукували понад добу. За даними слідства, зловмисник завів дитину до закинутої будівлі, де зв’язав, задушив та, ймовірно, зґвалтував. Після отримання заяви про зникнення правоохоронці встановили хронологію подій та свідків, які бачили хлопчика з підозрюваним.

Як з’ясували правоохоронці, підозрюваний раніше вже відбував 15-річний термін за вбивство та зґвалтування 6-річної дівчинки. Після звільнення з колонії у січні 2025 року чоловіка мобілізували до війська, проте він дезертирував. Тіло нової жертви — 11-річного хлопчика — виявили зі зв’язаними руками. За словами заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова, трагедії можна було уникнути, адже хлопчик, який часто пропускав школу, жив без достатньої уваги рідних.

