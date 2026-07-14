Побив побратима перед строєм і змусив знімати це на відео: військового судитимуть

На Дніпропетровщині судитимуть військового за катування побратима та дезертирство / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця, який, за даними слідства, жорстоко побив побратима перед строєм, а після цього самовільно залишив військову частину та переховувався від правоохоронців. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, інцидент стався 1 травня 2026 року на Дніпропетровщині. Попри найнижче військове звання та відсутність владних повноважень, обвинувачений самостійно організував шикування військовослужбовців, вивів зі строю одного з побратимів, до якого мав особисту неприязнь, і почав його бити.

Реклама

У ДБР зазначили, що після того, як потерпілий знепритомнів від численних ударів, нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець прийшов до тями, побиття продовжилося.

За інформацією бюро, інших військових, які намагалися зупинити насильство, обвинувачений залякував, а одному з них наказав знімати побиття на мобільний телефон.

Потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Після інциденту військовослужбовець самовільно залишив частину та переховувався. Працівники ДБР спільно з Військовою службою правопорядку, Національною поліцією та Державною прикордонною службою встановили його місцеперебування та затримали.

Реклама

Обвинуваченого судитимуть за катування, дезертирство та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Наразі він перебуває під вартою на гауптвахті.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що після появи в Мережі відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ ДБР розпочало кримінальне провадження. Після інциденту в бригаді призначили службову перевірку. За даними прокуратури, постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями, де йому надали необхідну медичну допомогу. У Військовій службі правопорядку уточнили, що його стан оцінюється як задовільний, а родичів уже поінформували про ситуацію.

Новини партнерів