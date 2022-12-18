"Почала хрипіти, шум з грудей, я подумав про легені": під час ракетної атаки житель Кривого Рогу врятував дівчинку з наскрізним пораненням

Російські окупанти 16 грудня обстріляли ракетами Кривий Ріг, одна з них влучила у багатоквартирний будинок. Відомо про чотирьох загиблих та понад десять поранених. Одна з них - найважча - 7-річна Аріна.

Її врятували завдаки небайдужим криворіжцям. Історію дівчинки розповіли "Свої".

Криворіжець Сергій одним з перших опинився на місці прильоту російської ракети.Він допомагав діставати людей з-під завалів та відвіз до лікарні 7-річну поранену дівчинку.

Чоловік саме їхав на роботу в своєму авто, коли пролунав вибух, він звернув у провулок, де почув ще один вибух. Він вискочив з авто і побіг до будинку, куди впала ракета.

Там майже нікого не було, стався витік газу, був дим, але вогонь ще не спалахнув. Люди почали кричати, що це все може вибухнути.

"Я почув, що плаче дитина. Хлопчина перший поліз на другий поверх. На сходинках сидів скривавлений чоловік. Поки інші люди намагалися його взяти під руки та відвести на безпечну відстань, хлопчина знайшов цю дитину – дівчинку, та передав іншому. Той виніс її на вулицю, а я вже в нього її забрав", - розповідає Сергій.

Було відомо, що дівчинку звати Аріна, їй 7 років і в неї є сестричка, яку треба було ще знайти. Аріна була в піжамі, а на грудях були плями крові. Дівчинка скаржилася на біль у руці. Сергій сказав їй, щоб не рухалася та побіг до автівки, але дорогою натрапив на іншу - бусик з чоловіком. Він поклав туди дитину і наказав водієві їхати до лікарні.

"Всю дорогу тримав її клубочком. Я ж дивлюсь, в неї грудна клітина вся в крові. Вона непритомніє, приходить в себе, її обличчя, вона вся в крові. Там жах був. Розмовляв, аби вона не знепритомніла. Коли ми проїхали перехрестя, ще ніхто не пропускав, світлофори не працювали, такий хаос. Вона почала хрипіти, якийсь шум з грудей, і тоді я чомусь подумав про легені", - розповів чоловік.

По приїзду до медзакладу він заніс дівчинку на приймальний покій, де її відвезли до реанімації, а сам на бусику повернувся на місце вибуху.

"Вже були одна чи дві швидкі. Ми розбивали вікна в будинку, забрали в швидкій носилки, намагалися дістати з-під завалів людину, яка кричала від самого початку. Там почався вогонь розгоратися на передостанньому поверсі, де склалися плити. А там же люди були під завалами й газ. Потім з’явилася поліція. І нас попросили відійти", - розповів Сергій.

За його словами, з будинку вивели дівчину, якій на вигляд було років 25. Вона була в крові і тримала на руках маленьку дитину. Згодом чоловік дізнався, що дівчинка - то й була сестра Аріни. Їх всіх відвезли до лікарні.

7-річна Аріна отримала важке наскрізне поранення. Уламок залетів спереду грудної клітки та вилетів зі спини, зачепивши легені. Дівчинка була в реанімації.

"Її ввели в кому, стабілізували, їй потрібна була кров, забрали її в хірургію. Я попросив, подивіться обов’язково руку. А лікар відповів, що з рукою все гаразд. Схоже, через те, що була пробита грудна клітина, рука чи відмовляла, чи тяжко було її рухати", - розповідає криворіжець.

Біля лікарні чоловік зустрів батьків Аріни, але про стан їхньої доньки їм не розповів, бо за його словами, це була жахлива картина.

"Хто чим міг, той тим і допомагав. Хто боявся, не підходив, хто тікав звідтіля, проходив повз, – пояснює Сергій. – Хлопці, які перші забігли в аварійний будинок, прямо по завалах ходили, це було дивовижно. Вони ходили по будинку, намагалися дізнатися стан людей, бо не всіх можна тягти, різні травми є. Вони молодці", - сказав криворіжець.

Крім Аріни та її сестрички до лікарні також потрапив трирічний хлопчик. Загинули троє людей, зокрема півторарічний хлопчик. Ще одна людина померла у лікарні.

Нагадаємо, російські окупанти 16 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши в житловий будинок.

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