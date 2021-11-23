"Почала переставляти слова і часто непритомніти": у студентки у Дніпрі виявили жіночу хворобу, яка руйнувала мозок

"Почала переставляти слова і часто непритомніти": у студентки у Дніпрі виявили жіночу хворобу, яка руйнувала мозок

Українським медикам вдалося розібратися у складних симптомах і поставити правильний діагноз.

У Дніпрі у клінічній лікарні імені Мечникова врятували 23-річну дівчину, яка потрапила до медзакладу з неврологічними розладами, у причинах яких не змогли розібратися зарубіжні медики. Лікарі Мечникова виявили проблему, і вона стосувалася захворювання жіночих органів.

Про цей випадок розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами до лікарні доправили 23-річну студентку Анастасію. Дівчина навчається в Польщі, знає кілька мов.

Нещодавно рідні Насті стали помічати у неї певні розлади. Вона стала плутати слова.

"Близькі телефоном почули, що вона переставляє слова у реченні і сама не звертає на це уваги.

Усе це переросло в зниження пам'яті, мимовільне посмикування рук, що посилюється під час хвилювання. Порушився сон. Висновок польських неврологів – астенічні розлади. Потім непритомність, епілептичні напади. Після нападів, непритомнення до 10 разів на добу мама забрала доньку додому та привезла до Дніпра до Мечникова", - розповів Риженко.

Дівчину детально обстежили і виявили тератому (пухлина - Ред.) правого яєчника. Хірурги Мечникова провели пацієнтці лапароскопічну операцію.

"Був поставлений діагноз – аутоімунний енцефаліт, коли пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку. Після курсу лікування Анастасія повністю повернулася до свого життя – навчається, подорожує, познайомилася з хлопцем. І лише досвідчені лікарі Мечникова змогли знайти ту ниточку, що призвела до повного людського благополуччя молодої вродливої ​​дівчини", - зауважив Сергій Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова хірурги врятували вагітну 31-річну жінку з інсультом. Вона потрапила до медичної установи на пізньому терміні.

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