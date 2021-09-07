Почали хворіти і сім'ї учнів: у школі на Волині виявили спалах коронавірусу

Почали хворіти і сім'ї учнів: у школі на Волині виявили спалах коронавірусу

У шістьох працівників навчального закладу підтвердили коронавірусну інфекцію.

На Волині виявили спалах коронавірусу у школі селища Турійськ. Вже у 6 з 27 працівників цього навчального закладу підтвердили COVID-19. Хворіти почали також учні і їхні сім'ї.

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Про це сьогодні, 7 вересня, повідомила головна державна санітарна лікарка Волині Наталія Янко на брифінгу в ОДА.

"На жаль, спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіли ще 8 осіб, зокрема двоє дітей, віком від 7 місяців до 7 років. Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції", – сказала вона.

Фахівці підозрюють, що таке поширення коронавірусу зумовлене тим, що практично всі вчителі закладу не були вакциновані. З 27 працівників школи дві дози вакцини отримали лише двоє освітян. Навчання учнів цієї школи перевели на дистанційний режим.

Нагадаємо, у Верхорвній Раді назвали три області, мешканцям яких слід готуватися до посилення карантину.

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