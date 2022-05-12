Почали співпрацю з окупантами: трьох мелітопольських журналістів виключили з лав НСЖУ

Національна спілка журналістів України виключила зі своїх лав за колабораціонізм журналістів з тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

За зрадництво зі Спілки виключили трьох журналістів із Мелітополя: Олесю Грусньову, Дениса Дорофєєва і Дмитра Перевєрзєва. Вони почали співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомили у на сайті НСЖУ.

Зазначається, що до війни вони троє працювали у ТРК "МТВ-плюс". Компанія належала нардепу від "ОПЗЖ", а нині – колобаранту і зраднику Євгену Балицькому. До слова, він оголосив себе "губернатором" Запорізької області.

"Ще в перші дні тимчасової окупації бердянські журналісти, запрошені загарбниками на "співбесіди", дивувались аж надто широкій обізнаності ФСБ-івців в деталях життя і професійної діяльності кожного з них. Звідки вона, з’ясувалося доволі швидко, коли місту був представлений новоспечений керівник по комунікації, який, звичайно ж, добре знав всіх своїх колег", – повідомляють у Запорізькій обласній організації НСЖУ.

Крім того, НСЖУ публічно засудила бердянського журналіста, колишнього головного редактора газети "Город" та колишнього прессекретаря міського голови Бердянська Павла Іщука. Він також свідомо вирішив співпрацювати з агресором. Нині як як самопроголошений заступник міського голови, відповідає за комунікацію із засобами масової пропаганди та громадськістю.

Як повідомлялося, росіяни на території окупованої Розівської територіальної громади шукають охочих розбирати завали у Маріуполі. Втім, тут люди не зможуть повноцінно заробляти гроші. Адже оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками.

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