Почали відмовляти ноги і руки: у Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч

Почали відмовляти ноги і руки: у Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч

COVID-19 дівчинка перенесла у легкій формі, із симптомів була лише втрата нюху та смаку.

У Львові після перенесеного коронавірусу у 11-річної дівчинки почали відмовляти руки і ноги.

Про це повідомляють у Дитячій лікарні Першого медоб’єднання Львова.

11-річна Соломія зі Львова захворіла на COVID-19. Хворобу вона перенесла у легкій формі, із симптомів була лише втрата нюху та смаку. Втім, за кілька тижнів у дитини з'явився сильний головний біль, затерпання та слабкість у ногах та руках - дівчинка не могла тримати навіть виделку.

Дівчинку терміново госпіталізували одразу в реанімацію Дитячої лікарні, де вона провела два тижні.

"Діагноз, який вдалося встановити дитині - гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів. Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, під час якого блискавично вражаються рухова та чутлива здатність", - розповіли медики.

Вони пояснюють, що коронавірус запустив хибну роботу імунної системи. Вона почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи свій же організм.

Стан дівчинки вдалося стабілізувати, два тижні вона пробула у реанімації і місяць у неврологічному відділенні. Дитині довелося заново вчитися сидіти і ходити

Нещодавно Соломія побувала на плановому огляді. Медики говорять, що нарешті хвороба відступила, розвиток ускладнення призупинено, рухливість ніжок і ручок відновлено.

Нагадаємо, що У Львові лікарі Першого медичного об'єднання зробили надскладну операцію 7-річній дівчинці з важкими вадами серця.

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