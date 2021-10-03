Почало розкручувати на дорозі: під Дніпром водій легковика на повній швидкості влетів у відбійник

Почало розкручувати на дорозі: під Дніпром водій легковика на повній швидкості влетів у відбійник

Внаслідок чого водій не впорався з керуванням, зараз невідомо.

У Кам'янському Дніпропетровської області 2 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водія легковика занесло на дорозі, після чого він врізався у відбійник.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Рєпіна в районі Середньодніпровської ГЕС. Там водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, в результаті чого легковик на швидкості почало "носити" з боку в бік по дорозі. Після чого авто влетіло у відбійник і розвернулося.

В аварії постраждали водій і пасажир Mitsubishi. Їх з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

На місці події працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій вантажівки збив і протягнув за собою чоловіка.

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