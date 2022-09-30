Почалося "велике тактичне перегрупування": ЗСУ показали, як росіяни дають драпака з котла під Лиманом (відео)

Росіяни, які потрапили в оточення під лиманом "перегруповуються" і дають драпака, кидаючи техніку.

Українські захисники взяли в оточення росіян в районі Лимана на Донеччині. Розуміючи близький кінець, ЗС РФ почали втікати з позицій.

Відео, як драпають росіяни, виклали в Мережі українські захисники.

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На кадрах видно, як російські війська ушкварили з позицій і втікають кущами та лісами в бік окупованої території Донеччини. Вони біжать голіруч, покидавши техніку.

"Друга армія світу" біжить. Намагаються прорватися із котла. Велике тактичне перегрупування почалося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти отримали від Путіна наказ "жодного кроку назад". Австрійський військовий експерт Том Купер,проаналізував ситуацію на фронті в Україні.

раніше ми повідомляли, що в район Лимана РФ перекинула групу у складі 7 танків для посилення лиманського угруповання. Двоє з них потрапили у ДТП під час маршу.

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