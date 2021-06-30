Початок липня буде теплим та дощовим: прогноз погоди в Україні на четвер

Початок липня буде теплим та дощовим: прогноз погоди в Україні на четвер

Місцями очікуються зливи, град та шквали.

Початок липня буде теплим та дощовим. Так, 1 липня в Україні буде мінливо хмарна та багата на опади погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі. Вітер південний, з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, в Карпатському регіоні 20-25°.

У Києві 1 липня ітиме короткочасний дощ, гроза, вдень град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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