"Початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією": експерт спрогнозував, що буде далі з Кримом

Вибухи в Новофедорівці не були випадковою подією – це початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією.

Це означає, що тепер окупанти в Криму не зможуть спати спокійно, оскільки українські війська поступово пересуваються ближче до чорноморського узбережжя.

Про це в інтерв'ю "Главреду" розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.

За його словами, перші "хлопки" в Новофедорівці були ударом по найголовнішій авіаційній базі в Криму, в результаті чого знищено, як мінімум, дев'ять військових літаків. Там прогриміли потужні вибухи, які були схожі на гриби – так можуть вибухати, наприклад, авіабомби.

"Вибухи в Новофедорівці не були випадковою подією – це початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією. Відтепер Кримський півострів, принаймні степова його частина, плюс Саки – під загрозою удару", - зазначив Соскін.

Експерт пояснює, що тепер окупанти в Криму не зможуть спати спокійно, оскільки українські війська поступово пересуваються ближче до чорноморського узбережжя. Росії доведеться перемістити свої бойові ресурси, зокрема, всі свої бойові літаки і склади, далі.

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"Якщо Україна дістала до Сак, значить, може дістати і до бази в Севастополі. А це вже буде катастрофа", - наголосив політолог.

Соскін наголосив, що вибухи в Криму не були "одноразовою акцієї" - війна вже прийшла на півострів.

"Як розповідають місцеві жителі, в кілометрі від місця вибуху навіть позлітали дахи з будинків. Були постраждалі. Відразу ж утворилися черги на Кримський міст з охочих залишити півострів. Люди більше не хочуть там відпочивати", - розповів Соскін.

За його словами, це кілька таких ударів – і Крим буде практично безлюдним.

"Росіяни туди їздити відпочивати вже не будуть, а, значить, залишки грошей, які Крим отримував, зникнуть. Півострів просто стане зоною бойових дій", - припускає експерт.

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Соскін переконаний, що Росія буде реагувати на події у Криму так, як і на потоплення крейсера "Москва" чи звільнення острова Зміїний – окупанти будуть більше бомбити українські міста, відбудеться посилення і розширення війни.

"Останні події свідчать про те, що Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде: ні в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Хіба що трохи, на 10 км, просунулися поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски. І все. Тому єдине, що може в цій ситуації Росія – ескалювати рівень бойових дій і завдати удару по Києву з території Білорусі. Миколаїв, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Харків – ці міста Росія і так безперервно бомбить. При цьому росіяни завозять С-300 і С-400 до Білорусі, відповідно, можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву і Львову", - каже експерт.

Соскін переконаний - якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі (по Гомелю – однозначно) і по прикордонних російських містах, зокрема Бєлгороду, Брянську, Курську. Тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ.

Нагадаємо, Соскін також заявив, що миру до кінця року не буде, війна триватиме 10-15 років у різних формах, а українська армія воюватиме на інших територіях, зокерма Білорусі, по всьому кордоні з РФ, на Кубані та Північному Кавказі. Захід вже не може дозволити Україні програти, бо на черзі буде розгром Франції, Німеччини, Великобританії та США.

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