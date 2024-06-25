Початок перемовин з ЄС та нові ордери Гаазького суду: головне зі звернення Зеленського

Президент України повідомив про досягнення України на юридичному та політичному фронтах.

Україна офіційно розпочала перемовини з Євросоюзом щодо членства. Ще одним успіхом сьогоднішнього дня стали нові ордери Міжнародного кримінального суду щодо російських злочинців.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у вівторок, 25 червня.

"Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна здобула перемогу у юридичній битві з агресором.

"Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати", - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що сьогодні в Україну повернулися з полону ще 90 захисників — здебільшого рядові та сержанти. Володимир Зеленський зазначив, що організації цього обміну полоненими сприяли Об’єднані Арабські Емірати.

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