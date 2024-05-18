Початок роботи застосунку Резерв+, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 18 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Міноборони запустило роботу застосунку "Резерв+": де завантажити Читати далі –>
- Загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Втомились чекати: військові кажуть, що на фронті західної допомоги досі нема Читати далі –>
- США не дозволяли Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії — Білий дім Читати далі –>
- Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово Читати далі –>
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