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Початок роботи застосунку Резерв+, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 18 травня 2024 року

Початок роботи застосунку Резерв+, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 18 травня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Міноборони запустило роботу застосунку "Резерв+": де завантажити Читати далі –>
  • Загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Втомились чекати: військові кажуть, що на фронті західної допомоги досі нема Читати далі –>
  • США не дозволяли Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії — Білий дім Читати далі –>
  • Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово Читати далі –>

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