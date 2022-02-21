Початок тижня буде теплим: прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 лютого

Початок тижня буде теплим: прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 лютого

Сьогодні буде мінлива хмарність.

У понеділок, 21 лютого, в Україні буде сухо і тепло, проте у західних областях очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без істотних опадів, лише вдень у західній частині очікується невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах сніг. У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, в Україні, крім півночі та сходу, подекуди 10-13° тепла, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві 21 лютого також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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