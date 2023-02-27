Початок тижня в Україні буде зі снігопадами, дощем та ожеледицею: прогноз погоди на 27 лютого

Лише у північно-західних та південно-східних областях сьогодні опадів не очікується.

У понеділок, 27 лютого, в Україні очікуються опади - у вигляді мокрого снігу та дощу. У більшості областей, окрім південних та південно-східних, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Метеопрог.

У центральних регіонах пройде мокрий сніг з дощем, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С. На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +9...+11 °С.

У північних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг. На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С. У Києві також мокрий сніг, вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі близько +1 °С, вдень +1…+2 °С.

Південний регіон України: на Одещині та Миколаївщині пройдуть дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +9...+11 °С. В Криму хмарно, без опадів. Температура повітря вночі +9…+11 °С, вдень +16…+18 °С.

Східний регіон України: на Харківщині хмарно, дощ. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +1...+3 °С.

На Луганщині та Донеччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +11...+14 °С.

У більшості західних областей очікується сніг, у Карпатах місцями сильний сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0 °С, вдень -1...+2 °С.

Нагадаємо, на Закарпатті у районі селища Велика Добронь в ніч на 27 лютого трапився землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.

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