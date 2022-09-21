Початок великого полювання: в Росії партизани оголосили мобілізацію і закликають підпалювати військкомати

Вони закликають росіян до підпалювання військкоматів.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Роспартизан".

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"Початок великого полювання. Оголошуємо мобілізацію. Відтепер військкомати, мобільні агітаційні пункти та інші будівлі Міністерства війни - мета номер один для партизанського руху. Готуйте коктейлі Молотова, запасайтеся пальним і сухим спиртом і готуйтеся. Цільтесь у приміщення з архівами, знищуйте документи — нехай шукають батьків, чоловіків та братів та особисто вручають їм свої смертні розписки. Відтепер ударити воєнкома — це заслужити повагу руху. А підпалити військкомат – це отримати індульгенцію. Єдина опозиція в Росії – це партизанський рух. Єдині, хто загрожує нашому благоденству та безпеці, це ті, що зажерлися і засиділися в кремлівських хоромах. Не слухайте їхні гнилі промови. Паліть, браття, їхні старі кабінети. Звільняйте Батьківщину від погані вогнем!", - закликали партизани.

Нагадаємо, що в США заявили, що США ніколи не визнають претензій Росії на тимчасово окуповані території України. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії у війні проти України.

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