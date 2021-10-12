Почав душити і грабувати: в Івано-Франківську рецидивіст напав на жінку просто на зупинці транспорту

Почав душити і грабувати: в Івано-Франківську рецидивіст напав на жінку просто на зупинці транспорту

Нападник застосував фізичну силу та відібрав у потерпілої мобільний телефон.

У понеділок, 11 жовтня, близько 20:00 години на зупинці громадського транспорту і Івано-Франківську невідомий чоловік напав на жінку, пограбував її і втік. Потерпіла звернулась до правоохоронців, які оперативно розшукали зловмисника.

"Потерпіла вказала, що на зупинці громадського транспорту на неї зненацька накинувся невідомий чоловік, здушив руками за шию та заволодів мобільним телефоном. Після скоєного нападник побіг у невідомому напрямку", - розповідають у пресслужбі поліції області.

Жінка чітко описала нападника і вже через декілька хвилин патрульні поліцейські затримали підозрюваного неподалік місця, де він вчинив розбій.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець, який нещодавно вийшов з в'язниці за вчинення аналогічних злочинів. У затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон потерпілої.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні розбійного нападу, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України.

За скоєне затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці перевіряють прикарпатця на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області.

Нагадаємо, закарпатець із психічними захворюваннями раптово напав і порізав 26-річного хлопця в парку.

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