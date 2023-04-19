"Почав говорити, але ходити не може", – дружина побитого на Волині солдата

Побитий військовий раніше отримав важке поранення у бою, а від 13 лютого, коли його визнали придатним, повернувся на службу.

У середу, 19 квітня, військовослужбовця, якого побили у військовій частині в місті Володимирі Волинської області, перевели на лікуванні у військовий госпіталь із Волинської обласної лікарні.

Про це повідомила “Суспільному” його дружина Тетяна.

Вона уточнила, що її чоловіка звати Анатолій Грищук, йому 41 рік і він проходить службу в 14-ї Окремій механізованій бригаді.

За словами жінки, інцидент у військовій частині трапився ще 8 квітня, тепер побитий військовий почувається краще, прийшовши до тями.

“Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все наладиться з часом, бо це важка травма голови. Ще на руках багато синців, на спині, на стегні забої і на обличчі", – каже Тетяна.

Дружина також повідомила, що від першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій Грищук перебував на військовій службі. Через три місяці отримав важке поранення у бою, а від 13 лютого, коли його визнали придатним, повернувся на службу у військову частину до міста Володимира.

Як розповів директор обласної клінічної лікарні Микола Галей, військовий потрапив до медичного закладу у важкому стані: перебував у реанімаційному відділенні, потім - у нейрохірургічному. “Зараз хворий у стабільному стані, надіємося на повне одужання", – сказав він.

У коментарі “Суспільному” речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що офіцеру, який, ймовірно, побив Анатолія Грищука, 22 роки. За її словами, в лютому 2023 року він спричинив смертельну ДТП у місті Володимирі і перебував у казармі військової частини, де сталося побиття, за рішенням суду.

Нагадаємо, обставини побиття військовослужбовця на території військової частини у місті Володимир Волинської області з’ясовує Державне бюро розслідувань. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер.

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