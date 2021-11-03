"Почав говорити": Гордон розповів про стан Кравчука, який влітку переніс операцію на серці

"Почав говорити": Гордон розповів про стан Кравчука, який влітку переніс операцію на серці

Наразі перший президент України перебуває на реабілітації в Німеччині.

Журналіст Дмитро Гордон розповів про стан здоров'я першого президента України Леоніда Кравчука, який переніс операцію на серці.

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Так, в ефірі "Україна 24", він сказав, що Кравчук йде на поправку.

"Він почав говорити, цікавиться подіями в Україні - що там пандемія, що відбувається... Дай Боже, місяць-два-три і все буде повністю добре", - зазначив Гордон.

Нагадаємо, що Леоніду Кравчуку влітку зробили складну операцію на серці. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров. Відомо, що після операції перший президент України навіть перебував на апараті ШВЛ і вперше за 30 років через стан свого здоров'я 24 серпня пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності України. Згодом стало відомо, що Леонід Кравчук поїхав до Німеччини на реабілітацію, де перебуває і зараз.

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

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