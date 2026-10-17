Укриття / © Associated Press

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Під час обстрілів знання про розташування найближчого укриття стає життєвонеобхідним. Окрім основного безпечного місця, фахівці радять заздалегідь орієнтуватися на місцевості та знати кілька додаткових варіантів поблизу.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Вся актуальна інформація про захисні споруди розміщена на офіційних ресурсах місцевих органів влади, а також у застосунку «Дія». У розділі «Незламність» доступна зручна інтерактивна карта, за допомогою якої можна швидко знайти найближчий сховок, дізнатися деталі про нього та одразу прокласти маршрут. Мапу також можна завантажити на смартфон для використання без доступу до інтернету.

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Варто особисто перевірити укриття

Експерти рекомендують не обмежуватися лише пошуком у мережі, а за можливості перевірити укриття особисто. Важливо на власні очі побачити вхід, оцінити час на дорогу, переконатися у відсутності захаращень та перевірити наявність інформаційних табличок із контактами. Оптимально мати у запасі щонайменше два різні маршрути до різних сховищ.

Якщо під час тривоги укриття виявилося зачиненим, слід спробувати зателефонувати за номером відповідальної особи, який має бути вказаний на дверях. Якщо ж зв’язатися не вдається, чекати під дверима небезпечно. У такій ситуації потрібно негайно прямувати до іншого безпечного місця — підземного переходу, станції метро чи придатного підвалу.

«Що точно не варто робити — мовчати про такі факти. Про зачинене укриття необхідно повідомити відповідні служби. До поліції за номером 102 або до рятувальників за номером 101. У разі надзвичайної ситуації також можна скористатися єдиним номером екстреної допомоги 112», — зазначають на сайті.

За можливості варто звернутися до місцевої адміністрації. Якщо це безпечно, бажано зафіксувати факт відсутності доступу на фото чи відео, зазначити точну адресу, дату й час події.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги до укриття варто брати насамперед речі для базових потреб, а не документи, адже більшість із них нині доступні в електронному форматі. Інструктор з безпеки Асоціації саперів України Ігор Молодан радить мати воду, їжу, ліки та теплі речі, щоб швидко потрапити в безпечне місце й пережити перебування там.

Раніше повідомлялося, що в Україні встановлять 135 первинних мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску через державний кордон та на під’їзних дорогах до них.

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