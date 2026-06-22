ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Почаївську лавру перевірять на зв’язки з Росією: деталі

ДЕСС розпочне дослідження щодо можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з РПЦ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Відому релігійну святиню на Тернопільщині ретельно перевірять на предмет прихованої співпраці та зв’язків із країною-агресором.

Відому релігійну святиню на Тернопільщині ретельно перевірять на предмет прихованої співпраці та зв’язків із країною-агресором.

Почаївську лавру на Тернопільщині перевірять на зв’язки з Росією. Експерти розпочнуть роботу 24 червня.

Про це повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

«24 червня 2026 року дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті…, розпочинає вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні», — йдеться в повідомленні.

Дослідження проводитиметься відповідно до вимог закону «Про свободу совісті та релігійні організації» та затвердженого порядку перевірки релігійних організацій на наявність ознак афілійованості з іноземними релігійними структурами, діяльність яких заборонена в Україні.

ДЕСС наголошує, що діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас, будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати — публічно представлено суспільству.

Зауважимо, що Почаївська лавра, які і багато монастирів та храмів в Україні, досі належить до УПЦ МП, попри понад 4-річне вторгнення РФ.

Раніше ДЕСС озвучила єдину вимогу до УПЦ МП після удару РФ по Києво-Печерській Лаврі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie