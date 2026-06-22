Почаївську лавру перевірять на зв’язки з Росією: деталі

Відому релігійну святиню на Тернопільщині ретельно перевірять на предмет прихованої співпраці та зв’язків із країною-агресором.

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Почаївську лавру на Тернопільщині перевірять на зв’язки з Росією. Експерти розпочнуть роботу 24 червня.

Про це повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

«24 червня 2026 року дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті…, розпочинає вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні», — йдеться в повідомленні.

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Дослідження проводитиметься відповідно до вимог закону «Про свободу совісті та релігійні організації» та затвердженого порядку перевірки релігійних організацій на наявність ознак афілійованості з іноземними релігійними структурами, діяльність яких заборонена в Україні.

ДЕСС наголошує, що діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас, будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати — публічно представлено суспільству.

Зауважимо, що Почаївська лавра, які і багато монастирів та храмів в Україні, досі належить до УПЦ МП, попри понад 4-річне вторгнення РФ.

Раніше ДЕСС озвучила єдину вимогу до УПЦ МП після удару РФ по Києво-Печерській Лаврі.

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