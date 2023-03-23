Почаївську лавру та монастирі Чернігова також можуть забрати в УПЦ МП: деталі від Ткаченка

В УПЦ МП закінчилися угоди користування майном в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Про які саме храми йдеться, міністр не уточнив.

Держава працює над припиненням договорів оренди між УПЦ МП та храмами у Чернігові та Почаєві.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв'ю "РБК Україна".

"У нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі", – сказав очільник Мінкульту.

Ткаченко не уточнив, які саме храми мав на увазі, але скоріше за все йдеться про Успенський собор Почаївської лаври (кінець ХVІІІ ст.), та історичні пам'ятки у Чернігові: Троїцький та Єлецький монастирі (ХІ століття – одні з найдавніших монастирів України) та Спасо-Преображенський собор (ХІ ст. – одна з найстаріших збережених монументальних кам'яних будов України).

Що стосується Києво-Печерської лаври, то Мінкульт розглядає питання, що там має продовжуватися служіння та релігійне життя.

"Наразі про довгострокову оренду мова не йде, але тут також ми з депутатами обговорюємо можливі зміни до закону", – додав Ткаченко.

Раніше Олександр Ткаченко розповів, що через дії намісника монастиря УПЦ МП в Почаївській лаврі буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

Також повідомлялося, що суд покарав ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проросійський допис.

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