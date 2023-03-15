Почаївську лавру також можуть забрати в УПЦ МП: перші деталі від Ткаченка

Через дії намісника Почаївської лаври буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

Мінкульт розпочинає процес повернення майна держави у Свято-Успенській Почаївській лаврі (Тернопільська область), якою зараз користується УПЦ МП.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ (МП) на території Лаври", – зазначив Ткаченко.

За його словами, "священик, який керує в Почаївській лаврі" (очевидно йдеться про намісника монастиря УПЦ МП на території цієї Лаври – митрополита Почаївського Володимира (Мороза)), не допустив представників заповідника до церкви. Через такі дії ієрарха буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

"У Почаївській лаврі цей процес (повернення майна державі. – Ред.) розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об'єктами, які належать до історичної спадщини України", – підсумував міністр.

Своєю чергою директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич у коментарі "Главкому" зазначив, що на рівні керівництва держави ще не ухвалене рішення щодо долі Почаївської лаври.

Повернення Києво-Печерської лаври у власність держави

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, що ченці зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Лаврі, але за певних умов.

За інформацією видання LB.ua, аудиторська перевірка виявила близько 40 незаконних новобудов на території Лаври у Києві.

У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило, який благословляє окупантів вбивати українців, назвав Лавру "колискою російської цивілізації" та закликав своїх прихильників "захистити" її.

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записв чергове відеозвернення, в якому відзначився нападками на адресу української влади та ПЦУ, а також заявив, що "апокаліпсис починається з України".

ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.

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