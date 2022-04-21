"Почерк справжніх професіоналів": тіктокери Кадирова записали відео бою і знову стали посміховиськом у Мережі (відео)

"Почерк справжніх професіоналів": тіктокери Кадирова записали відео бою і знову стали посміховиськом у Мережі (відео)

Тікток-війська дона Кадирова знову записали епічне відео, і знову їх висміяли в Мережі.

Кадирівські тіктокери вчергове зганьбилися записом відео для тіктоку. Цього разу вони влаштували стрілянину з окопу в одному з населених пунктів України.

Відео виклав в Мережі боєць батальйону "Азов" Максим Жорін.

На кадрах видно, як кілька "кадирівців" залізли в окоп і один поперед одного гатять з автоматів у невидимого противника. Їх "бій" викликав сміх в українських військових.

"Кадирівські інтернет-воїни не перестають дивувати "гідним контентом". Найсмішніше в цьому відео - це люди, які намагаються стріляти по-сомалійськи, не дивлячись навіть в сторону бою. Почерк справжніх професіоналів. Стріляти чергами з глушником - теж виглядає здорово. Ну і, судячи з відсутності звуків прильотів ані куль, ані снарядів на сторону цих "воїнів" - бій був дуже важким, просто в цей момент їм пощастило", - прокоментував ролик "кадирівців" Жорін.

Нагадаємо, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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