Укрaїнa
606
1 хв

"Почервоніла" вся Україна: оголошено масштабну повітряну тривогу — що відомо

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Карина Бондаренко
Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога в Україні / © ТСН

Ввечері 15 серпня по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетного удару.

Моніторингові чати повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, носія гіперзвукової ракети «Кинджал».

Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть в укриття!

Повітряна тривога в Україні 15 серпня

Повітряна тривога в Україні 15 серпня

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, вдень 15 серпня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Було застосовано дві балістичні ракети. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав і перебуває у важкому стані.

Місцева влада показала фото з місця трагедії.

