"Почервоніла" вся Україна: оголошено масштабну повітряну тривогу — що відомо
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Ввечері 15 серпня по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетного удару.
Моніторингові чати повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, носія гіперзвукової ракети «Кинджал».
Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть в укриття!
Ракетний удар по Дніпру
Нагадаємо, вдень 15 серпня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Було застосовано дві балістичні ракети. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав і перебуває у важкому стані.
Місцева влада показала фото з місця трагедії.