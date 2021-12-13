Почесний консул Івіца Піріч: "Максим Тимченко – великий друг народу та керівництва Хорватії"

Пан Піріч, провідний радник прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича по Україні, та офіційний представник Торгово-промислової палати розповів про співпрацю між дружніми державами та роль у цьому процесі Максима Тимченка, генерального директора компанії ДТЕК.

- Максим Тимченко – великий друг хорватського народу та керівництва країни. Велике йому спасибі за допомогу хорватському бізнесу з виходу на ринок України. Це стосується не тільки його компанії, а й інших фірм, яким він надає максимальну допомогу. Ділові кола Хорватії дуже цінують його зусилля та вдячні йому за це.

ДПЕК та хорватська компанія Koncar підписали Меморандум про співпрацю у галузі "зеленої" енергетики (раніше було оформлено домовленість з компанією HEP, на фото). Вагомі інвестиції у цей сектор дуже вітають і цінують у Хорватії.

Ця угода стала однією з ключових на українсько-хорватському бізнес-форумі на найвищому рівні, що пройшов минулого тижня за участю прем'єр-міністрів двох країн Дениса Шмигаля та Андрія Пленковича.

Форум залучив 160 українських та 59 хорватських компаній, що працюють у таких галузях, як енергетика, IT-технології, металургія, фармацевтика, суднобудування, продукти харчування, електротехніка, деревообробка, текстильна промисловість, туризм та авіація.

Під час форуму як хорватські, так і українські представники відзначили значні зусилля у співпраці двох країн у різних галузях почесного консула України в Хорватії Івіці Піріча.

На думку Пана Піріча основним фактором інтенсифікації знаходження взаємних точок економічного дотику стало усвідомлення провідними менеджерами дуже серйозного потенціалу економік України та Хорватії.

- Перші кроки на шляху зближення двох країн було зроблено 30 років тому. У Хорватії добре пам'ятають, що саме Україна була однією з перших країн світу, які визнали її незалежність. Дуже важливим є те, що дружні контакти зближують загальнолюдські відносини. Наприклад, за моєю безстроковою гуманітарною акцією, яку я особисто фінансую, понад 2350 військовослужбовців та дітей, які постраждали від війни на Південному Сході України, пройшли реабілітацію в Хорватії. Ця програма постійно лише розширюється. Вона важлива для майбутнього України, тому що діти ввібрали в себе європейську культуру, яку я маю надію, вони, подорослішавши, інтегруватимуть і у своїй країні.

"Я впевнений, що торговельно-економічні відносини між нашими країнами тільки міцнітимуть і зростатимуть. Для цього є всі умови", - наголосив у своєму виступі на форумі пан Піріч.

- Я хотів би виділити успішну роботу багатьох хорватських фірм із постачання продуктів харчування з Fozzy Group і висловити керівництву цієї компанії щиру вдячність.

Особлива подяка Юрію Риженкову, генеральному директору "Метінвесту", в якому хорватська компанія після виграшу тендеру отримала великий IT-контракт.

Серйозні інвестиції у хорватську економіку зробила компанія МХП Юрія Косюка. На птахівницькому комплексі в Бановині вже працюють 1500 чоловік і очікується збільшення до 3000. Крім цього, МХП зацікавлений в інвестиціях у хорватське сільське господарство та порти.

За офіційними даними, минулого року хорватські компанії експортували в Україну товарів на суму близько 1 мільярда 760 мільйонів гривень, а хорватський імпорт становив 1 мільярд 120 мільйонів гривень.