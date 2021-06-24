Починається з симптомів отруєння: як зрозуміти, що ви підхопили "індійський" штам коронавірусу

Починається з симптомів отруєння: як зрозуміти, що ви підхопили "індійський" штам коронавірусу

Медики кажуть, що якщо ви захворіли, коронавірусну температуру необхідно збивати з першого дня.

"Індійський" штам Covid-19 має симптоми отруєння. Всі інші симптоми схожі із звичайним перебігом коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, новий штам коронавірусу дуже швидко поширюється в колективах і сім'ях. А однієї дози вакцини недостатньо для того, щоб уникнути зараження.

“Одна доза вакцини не є гарантією того, що ви не заразитесь вірусом. Для тих, хто вже перехворів на COVID-19 та має антитіла, шанси знову заразитись є дуже мізерні. Але є ще багато тих, хто не стикався досі з вірусом, тому для них потрібно бути максимально обізнаними”, — пояснив Тарас Жиравецький.

Він додав, що в разі появи симптомів, необхідно одразу робити ПЛР-тест. Якщо ж він виявиться позитивним, температуру необхідно збивати з першого дня захворювання. Також потрібно дотримуватися умов самоізоляції і не займатися спортом мінімум місяць.

Нагадаємо, що "індійський" штам коронавірусу вже зафіксували в Україні. Захворіли жінка і її дитина. Вони нещодавно повернулися з Росії.

Новини світу: в Ізраїлі, де вакцинована понад половина населення, зафіксували спалах COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання