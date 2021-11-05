"Починається задуха, падає сатурація": лікарка розповіла, як швидко "легкий" коронавірус переходить у важку форму

Перебіг коронавірусу зараз змінився.

Раннє лікування коронавірусу є обов'язковим, адже "Дельта"-штам, який нині домінує в Україні, дуже швидко розвивається і важка пневмонія може розвинутися за лічені години.

Про це заявила головна лікарка Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова, повідомляє видання "Миколаївські новини".

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"Ми всі знаємо, що зараз коронавірус мутував. Я вважаю що Дельта-штам, який мутував кілька разів, - дуже швидко розвивається. Тому якщо раніше в першій хвилі до важких пневмоній і до дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб, то зараз це можуть бути лічені години", - сказала вона.

Лікарка наголосила на важливості раннього лікування коронавірусу. Вона пояснила, що за нинішньої хвилі пандемії кашель, висока температура не такі, як були раніше, тому пацієнти часто не звертаються до медиків і не лікуються.

"А на 3 і 4 добу починається задуха, падає сатурація і людина тільки тоді починає лікування і може дійти до реанімаційного стану", - підсумувала Федорова.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також:

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