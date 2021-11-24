Почне потроху теплішати, але все псуватиме вітер: прогноз погоди в Україні на четвер, 25 листопада

Почне потроху теплішати, але все псуватиме вітер: прогноз погоди в Україні на четвер, 25 листопада

Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

У четвер, 25 листопада, в Україні буде суха, але вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде сухо. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, у центральних областях подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у північній частині близько 0°, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини 7-9°.

У Києві 25 листопада очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко прогнозує завтра в Україні посилення вітру, а також незначне підвищення температури.

"Над Україною на прогностичних картах на завтра, 25 листопада, спостерігаємо згущення ізобар - ліній однакового атмосферного тиску. Це означає посилення вітру. У четвер сильний вітер південно-західного та південного напрямків найбільш ймовірний у північних, західних та центральних областях України. Опадів поки що не очікується - антициклон втримує "сухі" позиції в більшості наших областей", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Діденко додала, що надалі в Україні потепліє, але з'являться опади - найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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