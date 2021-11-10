Почнеться пекельний період: Зеленський пригрозив олігархам через створену енергетичну кризу

Зеленський заявив, деякі олігархічні структури під час опалювального сезону починають гру під назвою "штучний дефіцит".

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому звернувся до олігархів, які створили енергетичну кризу. Він пригрозив, що у них скоро почнеться "пекельний період", коли у держави завершиться "ангельське терпіння".

Про це він заявив 10 листопада у відеозверненні, опублікованому на сторінці ОП.

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За словами Зеленського, щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучний дефіцит". "Суть дуже проста - розганяються новини про нестачу вугілля, газу і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати, бо крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит - дефіцит терпіння", - заявив Зеленський.

Президент пригрозив, що коли у держави закінчиться ангельське терпіння, то в олігархів почнеться пекельний період.

"Можна перевірити це, а можна просто допомогти своїй державі. Показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість та відповідальність. Це стосується наши деяких великих телеканалів та ЗМІ", - звернуться до олігархічних структур.

Голова української держави зазначив, енергетична безпека не менш чутлива тема ніж війна. Тому маніпуляції несуть велику загрозу. "Державі важливо, щоб у оселях були не тільки теплі батареї, а й чесні новини. А не постійні страшилки про зростання тарифів", - підсумував Зеленський.

Він запевнив, до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.

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