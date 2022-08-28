Поцілили по 4-х громадах: російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та "Ураганів"

Вони поцілили по території 4-х громад області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські окупаційні війська били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. окупанти обстріляли Нікополь та Нікопольський район, Марганецьку та Зеленодольську громади.

Також читайте Не хочуть гинути в Україні: в РФ військові частини в Калінінградській області засипали рапортами на звільнення

"Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.

У Марганецькій громаді один будинок знищений, до десяти - пошкоджені. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебита лінія електропередач", - повідомив резніченко.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді в результаті обстрілів теж є руйнація житлових будинків. З "Ураганів" окупанти також обстріляли Криворізький район, зокрема, Зеленодольську громаду. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.

Нагадаємо, що посеред ночі проти 28 серпня в окупованому Мелітополі, а також селищі Мирне Мелітопольського району на Запоріжжі пролунали потужні вибухи.