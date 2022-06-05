Поцілили у ворожий склад з боєприпасами: львівські десантники влаштували фаєр-шоу на Луганщині (відео)

Поцілили у ворожий склад з боєприпасами: львівські десантники влаштували фаєр-шоу на Луганщині (відео)

В Луганській області ЗСУ організували ефектне видовище з вибухами та полум'ям.

Горів ворожий склад з боєприпасами на Луганщині.

Про це повідомляють на сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

"Фаєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади", - лакончічно підписали результати своєї діяльності львівські десантники.

На кадрах видно, як горить-палає ворожий склад з боєприпасами. Його українські захисники знищили точним артилерійським ударом. Склад окупанти облаштували у Луганській області.

Нагадаємо, що бійці Харківської бригади територіальної оборони завдають контрударів та знищують розташування окупантів на території своєї області. Вони вже були на державному кордоні, знають, як туди дійти і готові за підтримки Збройних сил вийти до державної межі знову, аби вже закріпитися там назавжди.

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