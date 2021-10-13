"Поцілив" на 12 тисяч злотих: у Польщі нетверезий українець жбурляв каміння в авто

"Поцілив" на 12 тисяч злотих: у Польщі нетверезий українець жбурляв каміння в авто

Чоловік свої дії не зміг пояснити правоохоронцям.

У Польщі у місті Могільно (Куявсько-Поморське воєводство) "відзначився" 22-річний громадянин України. Він закидав камінням припаркований Volkswagen Passat.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який кидав каміння в припарковані автомобілі у місті Могільно. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen Passat, на капот якого видерся чоловік.

Ним виявився 22-річний громадянин України, який проживає у Влоцлавеку. Чоловік був знервований і не зміг логічно пояснити свої дії. Тест на тверезість показав, що в його організмі міститься 0,6 проміле алкоголю.

Правоохоронці зв'язалися з власником пошкодженого авто. Вартість збитків потерпілій оцінив у 12 тисяч злотих. У автомобіля було розбите скло з тьох сторін, пошкоджені дзеркала, а на кузові були численні вм'ятини.

22-річний хлопець потрапив під арешт. Тепер він буде притягнутий до відповідальності за скоєний злочин. Йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі 24-річний нетверезий українець збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми.

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