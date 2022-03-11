Поцілив на відстані 1 км: на Миколаївщині нацгвардієць знищив ворожого снайпера

Поцілив на відстані 1 км: на Миколаївщині нацгвардієць знищив ворожого снайпера

Снайпер вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

На Миколаївщині нацгвардієць знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

На території одного із миколаївських підприємств, неподалік передових позицій українських захисників, ворожий снайпер влаштував собі позицію. Він вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

Влучним кулеметним вогнем один із нацгвардійців знищив ворога, що перебував на дистанції понад 1000 м.

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