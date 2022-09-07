Поцілив у потрібний гвинтик: український снайпер-прикордонник філігранно "приземлив" ворожий дрон (відео)

Він влучив у ворожий дрон, поціливши в один із гвинтів.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

"Поблизу кордону з Росією снайпер Чернігівського прикордонного загону влучним пострілом знешкодив ворожий дрон, яким окупанти вели розвідку української території. Наш снайпер здійснив настільки вдалий постріл, що пошкодив лише один із гвинтів безпілотника. І ось бінго! У збитому девайсі прикордонники виявили карту пам’яті з відеозаписами, зокрема, в інфрачервоному режимі", - розповів журналіст.

Дані карти пам’яті будуть ретельно вивчені українськими фахівцями. А дрон, який має незначні ушкодження, підлагодять і будуть використовувати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що в окупованому Сєвєродонецьку учні "навчаються" вдома без світла та Інтернету.

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