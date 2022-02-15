Поцупила панчоху з грошима бабусі: на Прикарпатті ув'язнили батька, який попросив доньку вкрасти

Поцупила панчоху з грошима бабусі: на Прикарпатті ув'язнили батька, який попросив доньку вкрасти

Чоловік проведе два роки за ґратами, бо намовив доньку вкрасти у бабусі 1 тисячу гривень.

У с. Загвізді Івано-Франківській області батько залучив до крадіжки свою малолітню доньку. Чоловік попросив, аби дитина вкрала гроші з-під подушки ліжка, де спала бабуся.

Про це повідомляється у вироку Тисменицького районного суду, пише "Галичина".

Тож дитина підійшла до ліжка, на якому спала бабуся, та з-під подушки витягнула панчоху, у якій була 1 тис. грн, принесла її і передала в руки своєму батькові.

Чоловік забрав у доньки викрадене, та пішов до продуктового магазину.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину і в скоєному щиро розкаявся. Раніше він вже мав судимість за крадіжку.

Суд враховував усі обставини, що пом`якшують покарання, а також позицію потерпілої, яка просила суворо не карати обвинуваченого. Так, чоловіка визнали винним та призначити йому покарання - два роки позбавлення волі.

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