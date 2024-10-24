Поцупили понад пів сотні двоколісних: у Рівному з'явилися серійні крадії мопедів

У Рівному відправили у СІЗО підозрюваних у викраденні десятків мопедів.

П'ятьох жителів Здолбунівської громади на Рівненщині затримали за викрадення понад пів сотні мопедів.

Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловіки причетні до цілої серії крадіжок мопедів. Вночі вони виносили і ховали в кущах запчастини та двоколісні, а вже вранці вивозили вкрадене майно на орендований одним зі співучасників склад.

Викрив злочин власник підприємства, він і повідомив правоохоронців. В мікроавтобусі злочинців, а також на складі поліцейські виявили більше 50 мопедів, частину з них – у розібраному вигляді.

У Рівному з'явилися серійні крадії мопедів / Фото: Рівненська обласна прокуратура

Усіх причетних затримали на повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі від 120 000 до 240 000 грн.

Чоловіки, частина з яких вже потрапляла в поле зору правоохоронців, переконують, що розкаюються у вчиненому і співпрацюють зі слідством.

Нагадаємо, у Києві знайшли та затримали серійного крадія, інформацію про якого надавали громадяни через соціальні мережі.

Читайте також: