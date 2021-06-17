Поцупив велику суму грошей і коштовності: українець обікрав фіна у Польщі

За скоєне чоловікові загрожує 5 років в'язниці.

У Польщі на АЗС у місті Коричін Сокульського повіту 31-річний водій з України вкрав у чоловіка барсетку з грошима. Постраждалим виявився житель Фінляндії, який приїхав до Польщі.

Про це повідомляє Yavp.pl .

Житель Фінляндії, який їхав зі своєї країни до Польщі, затримався на АЗС й через неуважність залишив там барсетку, в якій була готівка (близько 18 тис євро), а також коштовна біжутерія та цінні монети. Загальна вартість вмісту склала понад 90 тисяч злотих.



Коли чоловік від'їхав від АЗС, він помітив, що забув барсетку і повернувся, втім її вже там не було, тож він звернувся до поліції.

Правоохоронці переглянули записи відеокамер та встановили, що барсетку забрав водій вантажівки. За дві години його затримали і виявили у нього барсетку з вмістом готівки та коштовностей, яку й повернули власнику. Водієм виявився чоловік з України.

Йому висунули звинувачення в крадіжці. За це може загрожувати навіть до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, що нетверезий українець у Польщі викрав BMW і втікав від поліції на прострелених колесах

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