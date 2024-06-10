Подалі від ОК "Південь": Гуменюк знову перевели на іншу посаду після розголосу, проте є нюанс

Наталію Гуменюк, яку в квітні 2024-го усунули від керівництва Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, і яка згодом отримала посаду заступниці начальника, знову переведено після розголосу громадськості.

Про це йдеться у дописі журналістки Ан Жюлак 10 червня.

За словами Ан Жюлак, тепер посада Наталії Гуменюк не передбачає комунікацій з журналістами і громадськістю, проте де саме працюватиме колишня керівниця Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, не повідомляють.

"Вона пробула на посаді заступниці керівниці комунікацій добу. Її зняли після розголосу, дякую "Медіарух", Інститут Масової Інформації (ІМІ), Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, "Телебачення Торонто", "Детектор медіа". Також дякую людям зсередини управління ЗСУ, які втретє(!) допомогли відповідальним ухвалити правильне рішення", — йдеться у повідомленні журналістки.

Згідно з інформацією журналіста Ігоря Лаченкова, Гуменюк дійсно пробула на посаді заступниці керівниці комунікацій добу і її було знято після розголосу.

"Але совок не розуміє, що треба почати звільняти, а не переводити з посади на посаду", — написав Ігор Лаченков в Телеграм-каналі "Лачен пише".

Щодо нових призначень на посаду з комунікацій ОК поки не йдеться.

"Я не уповноважена казати на яку посаду її перевели. Я намагалась переконати певних людей з комунікацій Сил оборони, що вони мали б вийти з якоюсь внятною заявою, в мене не вийшло. Документів не бачила, інформацію підтвердили з різних джерел і в ГШ, і в ОК мені і ще декільком людям. пс. Ті посади, які вже роздавала в ОК в четвер пані Гуменюк навряд залишаться дійсними. Чекаємо тепер кого призначать в комунікації ОК і напрямку.

Зважаючи на ситуацію, вважаю, що Сили оборони зацікавлені, щоб це була людина/люди, які розуміють важливість нормальної комунікації з журналістами і громадськістю. І — важливість присутності воєнкорів на фронті та в селах, де ворог чинить злочини", йдеться у повідомленні журналістки Ан Жюлак.

Що відомо про діяльність і звільнення Наталії Гуменюк

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ, до призначення Наталії Гуменюк на посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" причетна ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наразі займається зв’язками із громадськістю головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше ТСН.ua вже писав, що після численних скарг представників ЗМІ Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади очільниці ОК Південь. Це сталося після того, як низка українських та міжнародних медійників звинуватила Гуменюк у некомпетентності та безпідставному перешкоджанні роботі.

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