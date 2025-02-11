Подальша підтримка України: Захід висунув умову Зеленському

Президенту України Володимиру Зеленському треба знизити вік мобілізації, щоб показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу.

Про це пише Bloomberg.

"Українські лідери, які все більш реалістично оцінюють свої перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок. Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, йому потрібно буде вирішити проблему нестачі військ, збільшивши набір і знизивши вік призову з 25 років", – йдеться у статті.

Зазначається, що боротьба з корупцією є не менш важливою.

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"Незважаючи на значний прогрес за останні роки, питання прозорості та управління продовжують підривати підтримку серед союзників. Від підзвітності залежатиме можливе членство в Європейському Союзі та мільярдна допомога на реконструкцію", – пише Bloomberg.

Повідомляється, що цього тижня представники Білого дому планують обговорити зі своїми європейськими колегами, як покласти край майже трирічній війні в Україні. Однак для того, щоб будь-які переговори призвели до довгострокового врегулювання, США та їхні союзники повинні показати, що вони готові забезпечити його виконання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський продовжує відстоювати позицію, що Україні не варто знижувати мобілізаційний вік. Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg на полях економічного форуму в Давосі. Згідно з українським законодавством, мобілізовуують на військову службу лише чоловіків віком від 25 років. Офіційні особи США та інших західних союзників закликають Україну знизити призовний вік, у той час як Зеленський наполягає, що зброя та ракети потрібні більше, ніж солдати.

Водночас днями Зеленський озвучив деталі контрактів із ЗСУ для молоді 18-24 років: "Українці віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають 1 млн грн бонусу, безкоштовне навчання у ВНЗ, пільгові умови на іпотеку (0% річних, з покриттям відсотків державою) та інші привілеї".

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