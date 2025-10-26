ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Подання заявок на відстрочку від 1 листопада: у Міноборони пояснили, як це працюватиме

Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Мобілізація триває

Мобілізація триває / © ТСН

Значна частина поточних відстрочок буде автоматично подовжена. Для цього людині не доведеться робити нічого — за умови, що її відстрочку можна підтвердити, спираючись на державні реєстри.

Про це в ефірі «Ми — Україна» заявив очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік.

«Перше — значна частина поточних відстрочок буде автоматично подовжена. Що це значить? Це значить, якщо людина, неважливо, в „Резерв+“ чи в папері в ТЦК, отримувала відстрочку кілька місяців тому, в серпні, то якщо система автоматично може перевірити, чи досі ці причини отримання відстрочки там, наявність трьох неповнолітніх дітей, чи інвалідність і тому подібне», — пояснив він.

«Якщо ці підстави досі є чинними, значить, відстрочка буде подовжена автоматично. Не треба нікуди йти, не треба збирати документи, звертатись, стояти в чергах, нічого не треба робити. Наступного тижня люди, у яких потенційно можуть бути подовжені відстрочки, отримають відповідне сповіщення в „Резерв+“. І коли відстрочку буде подовжено, то людина отримає сповіщення, що відстрочку було автоматично подовжено», — додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії у сервісі «Резерв+».

Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають батька чи матір з інвалідністю. Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до «Резерв+». Після цього система перевірить підстави у державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.

Хто може втратити відстрочку у листопаді — читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

