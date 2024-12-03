Подання заяв про репарації за будь-які злочини Росії стане доступним у 2025 році - Федоров

Всього буде запущено 45 категорій.

Українці зможуть подавати заяви про відшкодування збитків, завданих Росією, вже наступного року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У першій половині 2025 року планується запуск усіх 45 категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків для України.

За словами Федорова, до цих категорій входитимуть:

репарації за пошкодження чи знищення житла;

компенсації за шкоду життю та здоров’ю;

заяви про знищені автівки;

збитки через вимушене залишення дому.

Збір даних до Реєстру триває з квітня 2024 року. Найбільше заяв уже надійшло з Донецької, Харківської та Херсонської областей. Основні причини звернень включають бойові дії у фронтових та прифронтових зонах, артилерійські обстріли, повітряні атаки, окупацію населених пунктів та руйнування Каховської ГЕС.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій росії — подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від 1 грудня забронювати співробітників можна лише онлайн через "Дію".

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