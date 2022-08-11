"Подарунки" маріупольцям від окупантів: росіяни прив'язують гранати до дверей

У тимчасов окупованому Маріуполі російсійські загарбники залишають вибухонебезпечні предмети по всьому місту.
Армія агресорки Росії залишає гранати не лише просто посеред вулиць чи у дворах, а на дитячих майданчиках і навіть прив'язаними до дверей будинків.
Про це повідомили у Маріупольській міськраді.
Росіяни, незважаючи на обіцянки, досі не розмінували місто. Хоч і обіцяли робити це швидко. Саме тому в мері просять людей, які досі перебувають у місті, уважно пересуватися вулицями і дворами, а також не наближатися до невідомих предметів.
"Так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними", - йдеться у повідомленнію
Як повідомлялося, що у Маріуполі проводять приховану мобілізацію: людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи.
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