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"Подарунки" маріупольцям від окупантів: росіяни прив'язують гранати до дверей

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"Подарунки" маріупольцям від окупантів: росіяни прив'язують гранати до дверей

Фото: Маріупольська міська рада.

У тимчасов окупованому Маріуполі російсійські загарбники залишають вибухонебезпечні предмети по всьому місту.

Армія агресорки Росії залишає гранати не лише просто посеред вулиць чи у дворах, а на дитячих майданчиках і навіть прив'язаними до дверей будинків.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Росіяни, незважаючи на обіцянки, досі не розмінували місто. Хоч і обіцяли робити це швидко. Саме тому в мері просять людей, які досі перебувають у місті, уважно пересуватися вулицями і дворами, а також не наближатися до невідомих предметів.

"Так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними", - йдеться у повідомленнію

Як повідомлялося, що у Маріуполі проводять приховану мобілізацію: людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи.

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