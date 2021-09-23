"Подарунки не повертають": у Дніпрі дитина пішла гуляти на майданчик з коштовностями мами і віддала їх

"Подарунки не повертають": у Дніпрі дитина пішла гуляти на майданчик з коштовностями мами і віддала їх

Зараз мама хлопчика намагається знайти батьків малюка, який забрав прикраси.

У Дніпрі хлопець пішов гуляти на майданчик з коштовностями мами. На вулиці він вручив прикрасі свому другові, якого тепер ніхто не може знайти.

Про інцидент жінка написала в соціальних мережах.

Як з'ясувалося, подія трапилася 20 вересня на одному з дитячих майданчиків. 5-річний хлопчик прийшов до друзів з коробочкою, в якій були два кільця, браслет та сережка. Прикраси він згодом подарував іншому хлопчикові.

"Намагалися знайти цього хлопчика на майданчику, але не вийшло. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу, може ваша дитина приносила додому щось із прикрас. Для мене це дуже важливо", — написала жінка.

У коментарях до публікації користувачі з гумором повідомили, що "подарунки не повертають". Однак більшість батьків все ж акцентує увагу на тому, що необхідно стежити за тим, з чим дитина виходить на вулицю і якими речами грає вдома.

Чуже не приносить добра, якщо не було дано з добрими намірами.

Моєму синові теж п'ять років. Гуляти ходить з величезним рюкзаком, в якому море іграшок. На майданчику всі діти грають і змінюються іграшками. Ми з мамами стежимо, хто і які взяв, щоб повернути хазяїну.

Найцікавіше, що той хлопчик міг вже з кимось помінятися...

Нагадаємо, що у Дніпрі на онлайн-дошці оголошень з'явилася публікація, де продають кошеня за 50 тисяч гривень.

Викладач малювання Олеся Бабенко про користь від малювання та як розгледіти талант у дитини

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