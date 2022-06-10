Деякі подарунки не можна передаровувати, якщо ви не хочете накликати на себе неприємності / Фото: Pexels

Подарунки, які не можна передаровувати, якщо ви не хочете накликати на себе неприємності

Подарунки, які не можна передаровувати, якщо ви не хочете накликати на себе неприємності

Згідно з народними прикметами деякі подарунки передаровувати не можна. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наші предки вірили, що будь-які подарунки передаровувати не можна, адже ці речі несуть в собі особливу енергію. Справа в тому, що раніше подарунки найчастіше робили своїми руками, вкладаючи в них частинку почуттів і емоцій. А тому предмети "заряджалися" позитивною енергією та могли слугувати як талісмани для залучення щастя і благополуччя. Передарувавши подарунок, людина втрачала всю енергетику. Навіть вважалося, що той, кому віддали цю річ, також не буде відчувати щастя.

Сьогодні подарунки майже не створюють своїми руками. Тепер їх просто шукають в магазині, а тому встигають потримати в руках зовсім мало часу. Щоб "зарядити" річ позитивною енергією цього не достатньо. Але і їх не завжди варто передаровувати. Езотерики вважають, що навіть такі предмети несуть в собі певну енергетику. Разом з ними людина отримує благословення Всесвіту. А тому, відмовившися під подарунка, ніби посилає сигнал, що не хоче бути щасливою.

Що передаровувати можна

Які подарунки можна передаровувати? / Фото: Pexels

Існують такі подарунки, які ви можете передаровувати і не боятися накликати на себе неприємності:

речі, які передаються в спадок від покоління до покоління - однак слід зазначити, що їх варто передаровувати в межах сім'ї;

подарунок, який подарували для проформи - якщо людина просто зайшла в найближчий магазин і купила будь-яку річ, вона не несе в собі жодної енергетики;

подарунки від незнайомців.

Навть непотрібні речі, які вам подарували, не можна викидати. Краще віддайте їх на благочинність або передаруйте. Якщо залишився чек, можна навіть повернути предмет в магазин, щоб поміняти там на те, що вам більше підходить.

Як передаровувати подарунок правильно

Якщо раптом вам потрібно передарувати свій подарунок, обов'язково робіть це від душі, зі щирими емоціями та позитивними почуттями.

Бажано, щоб людина, якій ви віддаєте річ, не здогадалася про те, що вона передарована. Також не варто передаровувати ті речі, які давно стоять в вашому будинку - вони встигли "увібрати" в себе енергетику дому.

Повністю замініть упаковку, стрічку та листівку. Так подарунок отримає нову індивідуальність і принесе вам та новому власнику лише позитив.