Подарунків на 30 млн гривень лише за місяць: НАЗК виявило чергового воєнкома-корупціонера одеського ТЦК

У НАЗК з'ясовують, яким чином під час війни злетіли статки дружини, матері, сина і тещі одеського воєнкома.

Лише протягом серпня 2022 року члени сім’ї начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) Одеси Вячеслава Кушнерова подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн гривень. Загалом НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у воєнкома на майже 47 мільйонів гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про це 19 жовтня з посиланням на інформацію з матеріалів кримінального провадження, а також висновки моніторингу способу життя Кушнерова.

Під час великої війни статки злетіли у всієї родини воєнкома

У травні 2022 року подружжя воєнкома стали власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тисяч гривень, яку через рік продали за 7,56 млн гривень.

Згодом дружина Кушнерова придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн гривень, який згодом був проданий за два мільйона.

Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м. в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в мільйон гривень.

За інформацією НАЗК, отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Теща воєнкома впродовж останніх кількох років придбала квартиру в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. гривень, а також автівку Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. гривень. Хоча в середньому таке авто коштує понад 5 млн гривень, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

А раніше теща Кушнерова купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн гривень, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн гривень.

Лише за місяць – 30 мільйонів

Протягом серпня 2022 року в родині воєнкома зробили один одному подарунків на загальну суму 30 млн гривень, про що свідчать дані з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Син воєнкома став власником квартири площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

У 2018 році син воєнкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав.

"У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків", – йдеться у заяві НАЗК.

Наразі агентство направило матеріали щодо Вячеслава Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та здійснення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, військовослужбовець Одеського військкомата допомагав депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації. Як це здійснювали та скільки коштувала процедура, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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