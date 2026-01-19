Мільйонні хабарі та «торгівля» санкціями екскерівниками СБУ: НАБУ взялося за Баканова та Наумова

Колишній Голова Служби безпеки України Іван Баканов / © Служба безпеки України

Національне антикорупційне бюро України розпочало масштабне розслідування щодо можливої корупції колишнього голови СБУ Івана Баканова та ексначальника внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова. Приводом для справи стали резонансні зізнання бізнесмена Сергія Ваганяна.

Підприємець розкрив деталі корупційної системи, яка, за його словами, діяла в спецслужбі до повномасштабного вторгнення.

НАБУ порушило справу через можливу корупцію ексчиновників СБУ

Національне антикорупційне бюро відкрило справу щодо можливого хабарництва колишніх топпосадовців СБУ. Приводом стали заяви бізнесмена Сергія Ваганяна в інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези про існування корупційних схем у спецслужбі.

Бізнесмен Сергій Ваганян / скриншот з ефіру Борислава Берези / © скриншот з відео

Як повідомили виданню «Дзеркало тижня» в пресслужбі НАБУ, провадження розпочато за двома статтями:

частина 4 статті 368 ККУ — отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі;

частина 4 статті 369 ККУ — надання або обіцянка хабаря посадовцю, який займає відповідальне становище.

«Дуже цінні» подарунки

Ваганян в інтерв’ю також зізнався, що щомісяця особисто сплачував гроші з прибутків від експорту зерна в обмін на гарантії «відсутності проблем» з контролюючими органами Івану Баканову, який очолював СБУ та Андрію Наумову, який був начальником Головного управління внутрішньої безпеки. Мова йшла про 30-50% відсотків з прибутку.

За твердженням підприємця, він інколи використовував особистий гелікоптер для транспортування хабарів для Наумова та Баканова. Суми, за його словами, становили мільйони доларів щомісяця, а іноді сягали й десяти мільйонів.

В ефірі Борислава Берези були продемонстровані фотографії, на яких. За словами Ваганяна перераховував хабарі Баканов, а також фото коштів у його броньованому автомобілі.

Гроші, які за словами Ваганяна, він привозив ексчиновникам СБУ / © скриншот з відео

Гроші, які за словами Ваганяна, він привозив ексчиновникам СБУ / © скриншот з відео

Крім готівки, він нібито передавав посадовцям елітні авто, ювелірні вироби та дорогі меблі.

«Трапилося те, що не повинно було трапитися. На дуже тісних і дружніх стосунках з цими людьми та багатьма представниками керівного складу СБУ як центрального апарату, так і обласних управлінь, була «фінансова співпраця» в плані того, що я сплачував їм зі свого прибутку, з експорту зерна, яке я продавав за кордон, сплачував певний відсоток. Певну «подяку», — розповів бізнесмен.

За словами бізнесмена, СБУ на той час фактично керував Андрій Наумов, а тодішній голова служби Іван Баканов був лише «кур’єром», якого цікавили тільки гроші. Поки Баканов чекав на фінальні суми, Наумов особисто займався підготовкою документів для накладення санкцій.

Підприємець стверджує, що навіть зараз, попри кадрові зміни, люди Наумова досі працюють в СБУ та інших органах влади, зберігаючи свій вплив.

Зараз Ваганян перебуває за кордоном, але заявляє, що готовий співпрацювати з НАБУ та САП. Він пообіцяв передати слідству всі необхідні «докази та документи».

Санкції РНБО як «бізнес-проєкт»

За словами Ваганяна, за період керівництва СБУ Івана Баканова разом із Андрієм Наумовим в службі діяла корупційна система. Він зазначив, що санкції РНБО були перетворені на інструмент тиску та «бізнес-проєкт».

Бізнесмен розповів, що буцімто санкції РНБО використовували для тиску на підприємства. Він пояснив, що в рамках схем «торгували санкціями», пропонуючи їх ненакладення або зняття за плату.

Окремо він розповів про схему Наумова та Баканова з імпорту побутової техніки та електроніки через фігуру деякого Олександра Акста, що дозволяло уникнути сплати митних платежів.

В результаті, за словами Ваганяна, сотні мільйонів гривень щомісяця замість бюджету осідали в кишенях організаторів.

Коли деякі компанії відмовилися брати участь, Акст, за свідченням бізнесмена, запропонував Наумову примусити їх через санкції РНБО.

Для цього було сфабриковано досьє на конкурентів, яке передали в СБУ та потім — в Раду нацбезпеки.

Відставка та розслідування щодо Івана Баканова

У липні 2022 року президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов’язків, а 19 липня Верховна Рада остаточно звільнила його з посади голови СБУ.

Підставою стала стаття 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ — неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки.Ця процедура передбачала проведення службового розслідування.

Іван Баканов / © СБУ

Згодом представник профільного комітету ВРУ Федір Веніславський підтвердив, що розслідування завершене, проте його результати та факти можливих злочинів не були оприлюднені.

Пропри те, що у ЗМІ з’являлася інформація про причетність Баканова до справ щодо окупації територій України, у ДБР офіційно заперечили це, заявивши, що він не фігурує в жодному їхньому провадженні.

Через рік після звільнення колишній очільник спецслужби змінив рід діяльності. ЗМІ повідомляли, що у липні 2023 року стало відомо, що Баканов отримав посвідчення адвоката від Ради адвокатів Полтавської області.

Згодом, у серпні 2023 року журналісти hromadske з’ясували, що він зареєстрував ФОП для надання в оренду та експлуатацію власної чи орендованої нерухомості.

Андрій Наумов: кар’єра, втеча та кримінальні справи

Андрій Наумов прийшов у СБУ у 2019 році за керівництва Баканова. Він очолив внутрішню безпеку, статус якої підвищили до Головного управління, що дало йому значний вплив. До СБУ він працював у Генпрокуратурі та Держагентстві з управління зоною ЧАЕС.

Наумов виїхав з України за кілька годин до вторгнення РФ. 31 березня 2022 року президент Зеленський позбавив його звання генерала, назвавши «зрадником».

Андрій Наумов

У червні 2022 року його затримали в Сербії. В Україні Наумова підозрюють у державній зраді (зокрема, щодо передачі даних про системи безпеки ЧАЕС) та шахрайстві на 3,2 млн грн. Також слідство перевіряє його зв’язок зі справою Олега Кулініча: вважається, що російські спецслужби могли лобіювати призначення Наумова (позивний «Охотник») в СБУ

У жовтні 2023 року суд у Сербії остаточно відмовив у видачі Наумова Україні. Одним з аргументів захисту стало саме звернення Зеленського, де він назвав Наумова «зрадником». При цьому, за даними BBC, станом на листопад 2023 року справи про держзраду безпосередньо проти самого Наумова в Україні ще не було.

На початку грудня 2023 року Наумов вийшов із сербської в’язниці, де відбував термін за відмивання коштів, проте йому заборонили залишати країну.

Раніше ТСН.ua писав про те, що Наумов придбав елітну нерухомість у Туреччині. Загальна вартість нерухомості становить 17,5 мільйонів гривень.

