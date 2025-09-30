ТСН у соціальних мережах

"Подарунки для великої сім’ї": на Львівщині викрили спробу ввезення iPhone на 1,5 млн грн

Прикордонники виявили партію iPhone вартістю до 1,5 млн грн.

iPhone

iPhone / © ДПСУ

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7-го Карпатського загону разом з оперативниками зупинили спробу переміщення iPhone без належного декларування.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Під час огляду автомобіля Mercedes, який їхав зі Швеції до Рівного, серед особистих речей водія знайшли 18 iPhone різних моделей. Зокрема, 15 з них належали до новітньої серії iPhone 17.

За кермом перебував 36-річний громадянин України. На запитання прикордонників він відповів, що телефони призначалися «як подарунки для великої родини». Проте жоден із гаджетів не був задекларований у встановленому порядку.

Факт правопорушення задокументували. За попередніми оцінками, вартість виявлених смартфонів становить близько 1,5 мільйона гривень. Телефони вилучили, а матеріали передали для подальшого розгляду.

Нагадаємо, українські митники запобігли спробі незаконно вивезти валюту з України до Канади.

